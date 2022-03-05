Известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук осталась в Швейцарии. Оттуда она помогает украинцам на фоне циничного русского вторжения.
Важно Святослав Вакарчук побывал в Одессе, где поддержал раненых бойцов и медиков
Иванна Онуфрийчук волонтерит в Швейцарии
Телеведущая рассказала, что кооперируется со всеми остальными, кто хочет и может помочь. Вместе они собирают одежду, продукты, лекарства и другие необходимые вещи.
Мы должны помогать! Объединяемся, друзья! Вместе мы сила. Все будет Украина!
– написала Иванна Онуфрийчук.
Иванна Онуфрийчук волонтерит / Фото с инстаграма ведущей
Иванна Онуфрийчук собирает гуманитарную помощь:
Звезды-волонтеры
Украинские знаменитости по-разному помогают украинцам. Кто подписывает контракт с ВСУ, кто идет в терроборону, а кто волонтерит.
- Сергей Танчинец уже двое суток с коллегами перевозит лекарства, еду и вещи в Киев, а также вывозит людей в Западную Украину.
- Ирина Федишин с мамой и сыновьями лепит вареники для беженцев.
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