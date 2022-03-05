Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук залишилась у Швейцарії. Звідти вона допомагає українцям на тлі цинічного російського вторгнення.
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Іванна Онуфрійчук волонтерить у Швейцарії
Телеведуча розповіла, що кооперується з всіма іншими, хто хоче й може допомогти. Разом вони збирають одяг, продукти, ліки та інші необхідні речі.
Ми повинні допомагати! Єднаймося, друзі! Разом ми сила. Все буде Україна!
– написала Іванна Онуфрійчук.
Іванна Онуфрійчук волонтерить / Фото з інстаграму ведучої
Іванна Онуфрійчук збирає гуманітарну допомогу:
Зірки-волонтери
Українські знаменитості по-різному допомагають українцям. Хтось підписує контракт із ЗСУ, хтось йде в тероборону, а хтось волонтерить.
- Сергій Танчинець уже дві доби з колегами перевозить ліки, їжу й речі до Києва, а також вивозить людей до Західної України.
- Ірина Федишин з мамою та синами ліпить вареники для біженців.
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