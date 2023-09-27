"Зламала систему": Володимир Остапчук показав дорогий подарунок від своєї коханої

Ведучий Володимир Остапчук 27 вересня святкує день народження. Шоумену виповнилося 39 років. Катерина вже привітала коханого та зробила йому дорогий подарунок.

Схоже, Остапчук не очікував, що отримає від Катерини Полтавської новий айфон. Його такий подарунок здивував. Нагадаємо, що шоумен старший за свою кохану на 16 років, їй у червні виповнилося 23 роки.

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Катерина не стала чекати ранку і привітала коханого о 12 ночі. На цей день дівчина зняла номер у готелі, де на нього чекали святкові кульки та торт.



Полтавська підготувала Остапчуку сюрприз / Скриншот з його інстаграм-сторіс

"Ого! Катя зробила мені сюрприз і вкрала з "дому" в готель на декілька днів. Оце так початок дня народження!" – написав Володимир.

Цікаво, що Полтавська цікаво оформила святковий торт для Остапчука. На ньому було написано: "Бля, 39".



Полтавська привітала Остапчука / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Але найбільше Володимира Остапчука здивував презент від коханої. Катерина Полтавська подарувала коханому новенький 14-ий IPhone.

Подарунок від Каті… Мені здається, система зламалася,

– пожартував шоумен.



Полтавська подарувала айфон Остапчуку / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Які стосунки в Остапчука з Полтавською: коротко