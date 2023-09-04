"Виїжджає і "під шумок" заробляє": Остапчука захейтили за проведення весілля в Хорватії
Джерело:Богдан Беспалов
Український ведучий Володимир Остапчук знову виїхав за кордон. Робить він це не вперше, адже час від часу проводить благодійні заходи за межами України. Проте днями шоумена помітили на весіллі у Хорватії. Через це на Остапчука "полилося" багато хейту.
Схожий випадок був у червні – шоумен виїжджав за кордон, щоб провести день народження. Тоді Остапчук оскандалився, бо спілкувався російською з деякими гостями.
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Тепер Володимир провів весілля у Хорватії. Очевидно, одружувалися українці, бо ведучий вів церемонію українською мовою. Відео з подій поширили гості у соцмережах, а блогер Богдан Беспалов поділився ним у телеграмі.
Проте хейтери почали запитувати, як телеведучий зумів залишити країну в умовах повномасштабної війни, адже виїзд чоловікам за кордон заборонено.
Крім того, деякі підписники припускають, що Остапчук прикривається проведенням благодійних заходів у Європі, але сам проводить приватні свята, щоб заробити:
- "Володимир Остапчук, виїхавши з України вкотре під "соусом" благодійності… Так нахабно і підло прикриватися, щоб заробляти заради власного збагачення".
- "Від його інтелекту та ментального наповнення не варто було очікувати чогось іншого".
- "Швидше за все, виїжджає він законно для якихось узгоджених заходів, а потім уже заразом "під шумок" проводить весілля".
- "Виходить, що звичайним українцям не можна заробляти закордоном, а “помазаним” можна. У чому тоді сенс заборони виїзду, коли це виглядає як плювок в обличчя нашим громадянам?".
- "Може, він провів це весілля благодійно?".
- "Як йому вдалося отримати право на виїзд – це темне питання. А ці всі казочки про "докупити дещо на ЗСУ" – це все гра на випередження, щоб не зашкваритися як минулого разу".
Сам Остапчук у соцмережах поки не коментував цей інцидент. Раніше він лише анонсував наприкінці серпня благодійний виступ у Барселоні.Важливо! Це не перший скандал з Остапчуком. Нещодавно у випуску "Мекнув – питайте" він разом з Позитивом та Богданом Буше обговорювали жінок. Чоловіки почали давати оцінки жінкам. Це здійняло багато хейту. Більше про скандал та реакції мережі й зірок – читайте в матеріалі