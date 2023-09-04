Стрімер Лебіга, який випадково став "президентом" у тіктоці, передасть їх у фонд "Повернись живим". "Вибори" за Лебіговича тривали до 20:00, передає 24 Канал.

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Благодійні "вибори" для підтримки ЗСУ пройшли у семи містах України – Києві, Дніпрі, Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, а також Тернополі.

Шанувальники стрімера в тіктоці показали, як відбувалося "голосування". На імпровізовані дільниці приходили люди, фотографувалися з "паперовим Лебігою" і кидали гроші в скриньку.

Станом на ранок 4 вересня сума на банці Лебіговича рекордна. За лічені години українці "проголосували" на 19 мільйонів гривень. Всі гроші будуть передані у фонд "Повернись живим". Проте сума може ще збільшитися, адже люди продовжують скидати кошти.



Українці "проголосували" за Лебіговича / Скриншот банки

Цікаво, що співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що в додатку банку можна купити унікальний скін для віртуальної картки із зображенням Лебіговича.

Аби отримати скін, потрібно було задонатити на банку 100 гривень, які потім будуть передані в фонд "Повернись живим".



Фото з Лебіговичем на віртуальній картці монобанку / Скриншот

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