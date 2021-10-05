Володимира Дантеса сплутали з солістом гурту Måneskin: курйозна реакція мережі

Після перемоги на Євробаченні-2021 соліст гурту Måneskin став секс-символом для всього світу. Епатажний образ італійця приміряють навіть зірки. Так, Володимира Дантеса з оголеним торсом і макіяжем сплутали з Даміано Давидом.

Чоловік Наді Дорофєєвої опублікував фото зі зйомок, очевидно, нового кліпу. Цей кадр підірвав мережу, і справа не в оголеному торсі Володимира Дантеса. Через хвилясту укладку й темні тіні українця сприйняли за рокера з італійського гурту Måneskin.

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"Хотів написати лонгрід, а потім подумав: "Хто буде читати текст, в якому немає відповіді на питання, чому я в такому вигляді", – прокоментував артист. Схоже, Дантес мав на увазі те, що він позує в самих спортивних штанах і кросівках, й аж ніяк не очікував, що його порівняють з Даміано Давидом.

Володимир Дантес / Фото з інстаграму співака

Реакція мережі на нове фото Володимира Дантеса

За лічені години допис артиста зібрав понад 30 тисяч лайків і сотні коментарів. У більшості з них користувачі інстаграму згадували про соліста гурту Måneskin:

"Під соліста Måneskin косиш?";

"Відсилка до Даміано Давида, але в нього немає таких вусів, як у Дантеса";

"Подумала, що Даміано в стрічці";

"Måneskin по-українськи";

"Måneskin, виходь";

"Måneskin 2.0".