Муж Нади Дорофеевой опубликовал фото со съемок, очевидно, нового клипа. Этот кадр взорвал сеть, и дело не в обнаженном торсе Владимира Дантеса. Из-за волнистой укладки и темных теней украинца приняли за рокера из итальянской группы Måneskin.

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"Хотел написать лонгрид, а потом подумал: "Кто будет читать текст, в котором нет ответа на вопрос, почему я в таком виде", – прокомментировал артист. Похоже, Дантес имел в виду то, что он позирует в одних спортивных штанах и кроссовках, и никак не ожидал, что его сравнят с Дамиано Давидом.



Владимир Дантес / Фото из инстаграма певца

Реакция сети на новое фото Владимира Дантеса

За считанные часы сообщение артиста собрало более 30 тысяч лайков и сотни комментариев. В большинстве из них пользователи инстаграма упоминали о солисте группы Måneskin:

"Под солиста Måneskin косишь?";

"Отсылка к Дамиано Давиду, но у него нет таких усов, как у Дантеса";

"Подумала, что Дамиано в ленте";

"Måneskin по-украински";

"Måneskin, выходи";

"Måneskin 2.0".

Отметим, что украинская публика неспроста так бурно реагирует на образ Владимира Дантеса. Дело в том, что на прошлой неделе Måneskin объявил о концерте в Киеве, стоимость билетов на который стартует от 1 300 гривен. В Украину победители Евровидения-2021 наведаются 7 марта 2022 года.