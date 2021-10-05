У гардеробі Наді Дорофєєвої вдосталь речей від преміальних світових брендів. Колекція співачки поповнилась вбранням від модельєра, якого полюбляють українські знаменитості – грузина Давида Коми, що прославився в Лондоні.

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Фото Наді Дорофєєвої в костюмі за 21 тисячу гривень

Зірка показала яскравий неоново-жовтий look для осінніх виходів. На ній в'язані мінішорти в рубчик та вкорочений кардиган. Трендовий верх з об'ємними рукавами оздоблений масивними блискучими ґудзиками.

Під сміливий комплект Надя Дорофєєва підібрала чорні чоботи на масивній підошві, адже останні пів року не носить підбори.

Якщо стильне взуття зірка давно додала до свого гардеробу, то в неоново-жовтому вбранні з'явилась вперше. На офіційному сайті бренду David Koma його вартість становить 21 400 гривень – понад 14 тисяч гривень за кардиган і понад 7 тисяч гривень за шорти.

Надя Дорофєєва у костюмі за 21 тисячу гривень / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофєєва у костюмі за 21 тисячу гривень / Фото з інстаграму співачки