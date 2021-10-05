Чоловік Наді Дорофєєвої опублікував фото зі зйомок, очевидно, нового кліпу. Цей кадр підірвав мережу, і справа не в оголеному торсі Володимира Дантеса. Через хвилясту укладку й темні тіні українця сприйняли за рокера з італійського гурту Måneskin.

Читайте також Надя Дорофєєва гуляла Києвом у костюмі за 21 тисячу гривень

"Хотів написати лонгрід, а потім подумав: "Хто буде читати текст, в якому немає відповіді на питання, чому я в такому вигляді", – прокоментував артист. Схоже, Дантес мав на увазі те, що він позує в самих спортивних штанах і кросівках, й аж ніяк не очікував, що його порівняють з Даміано Давидом.

Володимир Дантес / Фото з інстаграму співака

Реакція мережі на нове фото Володимира Дантеса

За лічені години допис артиста зібрав понад 30 тисяч лайків і сотні коментарів. У більшості з них користувачі інстаграму згадували про соліста гурту Måneskin:

"Під соліста Måneskin косиш?";

"Відсилка до Даміано Давида, але в нього немає таких вусів, як у Дантеса";

"Подумала, що Даміано в стрічці";

"Måneskin по-українськи";

"Måneskin, виходь";

"Måneskin 2.0".

Зауважимо, що українська публіка неспроста так бурхливо реагує на образ Володимира Дантеса. Річ у тому, що минулого тижня Måneskin оголосив про концерт у Києві, вартість квитків на який стартує від 1 300 гривень. В Україну переможці Євробачення-2021 навідаються 7 березня 2022 року.