Тоді майбутній президент України брав участь у першому сезону "Танців з зірками", де Олена Шоптенка стала його партнеркою. Разом вони здобули перемогу в шоу. Тож за час, який учасники провели разом, Володимир дав багато порад Олені, до яких вона тоді дослухалась й користується навіть сьогодні.

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Як Володимир Зеленський змінив життя Олени Шоптенко

За словами танцівниці, Зеленський вплинув не лише на особистість дівчини, а й на її кар'єру. Тоді ще 17-річна Олена врахувала всі поради, які їй дав майбутній президент. Вона зазначила, що "пишається цим періодом". Відтак тепер є однією із найпопулярніших танцівниць та хореографинь не лише в Україні, а й за її межами.

Співпраця з Володимиром Зеленським дала мені дуже потужний поштовх просто навіть в моїй кар'єрі як спеціаліста. Деякими його настановами я досі користуюся під час постановок, під час своєї роботи,

– розповіла хореографиня.

"Він завжди горою стояв саме за людьми. І, відповідно, те саме ми бачимо і зараз", — зазначила Олена.

Вона також додала, що востаннє спілкувалася з Володимиром Зеленським, коли той переміг на президентських виборах. Вона тоді привітала його з перемогою.

Інтерв'ю з Оленою Шоптенко: дивіться відео онлайн

До слова, у 2020 році Шоптенко також брала участь у "Танцях з зірками". Тоді її партнером був Олег Винник. Днями вона розповіла, що після повномасштабного вторгнення не бачилася і не спілкувалася зі співаком.

"Я чула від знайомих, дуже так коротко, що в нього щось зі здоров'ям, що він лікується. І це, чесно кажучи, єдине, що я знаю. Він же в Берліні ніби проживав і я там поруч була, але не контактувала з ним", – поділилась танцівниця.