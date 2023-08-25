Тогда будущий президент Украины принимал участие в первом сезоне "Танцев со звездами", где Елена Шоптенко стала его партнершей. Вместе они одержали победу в шоу. Поэтому за время, которое участники провели вместе, Владимир дал много советов Елене, к которым она тогда прислушивалась и пользуется даже сегодня.

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Как Владимир Зеленский изменил жизнь Елены Шоптенко

По словам танцовщицы, Зеленский повлиял не только на личность девушки, но и на ее карьеру. Тогда еще 17-летняя Елена учла все советы, которые ей дал будущий президент. Она отметила, что "гордится этим периодом". Поэтому теперь есть одной из самых популярных танцовщиц и хореографов не только в Украине, но и за ее пределами.

Сотрудничество с Владимиром Зеленским дало мне очень мощный толчок просто даже в моей карьере как специалиста. Некоторыми его советами я до сих пор пользуюсь во время постановок, во время своей работы,

– рассказала хореограф.

"Он всегда горой стоял именно за людьми. И, соответственно, то же мы видим и сейчас", — отметила Елена.

Она также добавила, что последний раз общалась с Владимиром Зеленским, когда тот победил на президентских выборах. хореограф тогда поздравила его с победой.

Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн

К слову, в 2020 году Шоптенко также участвовала в "Танцах со звездами". Тогда ее партнером был Олег Винник. На днях она рассказала, что после полномасштабного вторжения не виделась и не общалась с певцом.

"Я слышала от знакомых, очень так коротко, что у него что-то со здоровьем, что он лечится. И это, честно говоря, единственное, что я знаю. Он же в Берлине будто проживал и я там рядом была, но не контактировала с ним", – поделилась танцовщица.