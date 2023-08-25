Тополя зауважив, що бажання йти воювати у нього не було, як в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так і зараз. Втім, він наголосив, якщо Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний видасть наказ про повернення артистів гурту на фронт, то Тарас звичайно піде. До того ж співак поділився, чи допомагає медійність на війні.

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Тарас Тополя розповів про бажання повернутися на фронт

Виконавець зізнався, що він вже достатньо побачив і відчув, тому не хоче знову повертатися на передову. За його словами, він не отримує задоволення від участі в бойових діях, але розуміє, що це потрібно робити, аби країна вистояла та врешті перемогла.

Якщо Залужний скаже, то повернуся. Ми відкомандировані його рішенням до розпоряджень. Бажання немає, звичайно. Я побачив, відчув. У мене не було бажання і в перший день йти воювати. У кого є бажання йти гинути від пострілу, мін чи просто вбивати? Але є розуміння, що країна має вистояти, вижити й заради цього потрібно це робити. Я не отримував задоволення, але ми прийняли рішення і пішли. Я не буду брехати та казати, що хочеться туди повернутися,

– зізнався співак.

Тополя додав, що перші місяці після повернення "була ломка" і бажання повернутися. Однак, артист переконаний, що це через особливий стан психіки.

Чи допомагає на фронті медійність

Співак розповів, що особливих умов для знаменитих людей на передовій немає, всі воюють на рівних умовах. Проте артисти можуть використовувати свій ресурс публічності задля того, щоб покращувати умови для всього батальйону. Наприклад, купити бронежилети, аптечки, автівки тощо.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

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