Я сумую за своєю сім'єю, – Володимир Зеленський розповів, як часто бачиться з дружиною
Джерело:Володимир Зеленський
Днями президент України дав інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. Журналісти запитали Володимира Зеленського про труднощі з якими стикнулась його родина внаслідок повномасштабного вторгнення.
Так, лідер країни зізнався, чи сумує за коханою та дітьми. Крім того, він розповів, як часто йому вдається зустрічатися з першою леді.
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Володимир Зеленський розповів, як часто бачиться з дружиною
Президент України пояснив, що через війну та безпеку зустрічається з коханою вкрай рідко. Водночас він зауважив, що час, проведений разом, зараз дуже важливий для нього і сильно надихає.
Ми з Оленою бачимось рідко, на жаль. Через війну і через безпеку. Це дуже важливий час для мене, який підтримує та мотивує. Я сумую за своєю сім'єю. За Оленою, за дітьми. І скажу вам відверто, інколи хочеться просто посидіти (разом – 24 Канал), обійняти,
– розповів президент.
Також Володимир Зеленський зазначив, що зараз так живе багато сімей в Україні, яких розлучила війна.
Президент наголосив: "Ми всі боремось за своє існування, за існування наших сімей і за існування майбутніх наших дітей. Тому ми переможемо, бо правда на нашому боці".
Стосунки Володимира та Олени Зеленських під час великої війни: що відомо
- Перша леді розповідала, що подружжя зараз не живе разом. Вони бачаться, але дуже рідко. Крім того, вона зазначила, що їхній син Кирило сумує за батьком та часом, проведеним з ним. Водночас їхня донька хотіла б планувати майбутнє та подорожувати, однак не може собі зараз цього дозволити.
- У нещодавньому інтерв'ю Володимир Зеленський зізнався, що його дружина та діти відіграють важливу роль у збереженні його психічного стану. Саме вони не дають йому впадати в депресію сьогодні. Крім того, президент пишається своїми свідомими дітьми та сильною дружиною.
- Олена Зеленська поділилася, що вони з чоловіком розмовляють на різноманітні теми. Втім, вона ніколи не дає йому "політичні поради": "Я його дружина, а не його політичний радник. І такі речі, чесно кажучи, намагаємося в родині не обговорювати. Тобто ми можемо поговорити на будь-які теми, але порад він у мене не питає. А навіть якщо я їх і дам, не впевнена, що він їх використає. Величезна прірва між моєю експертністю і його". Водночас перша леді зауважила, що може давати коханому "людські поради" як дружина, але зараз на них просто немає часу.