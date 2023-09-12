Журналістка Ялда Хакім поставила запитання Олені Зеленській щодо її впливу на чоловіка. Перша леді зізналась, що вважає неетичним давати поради президентові.
До теми Зеленський зізнався, чи не впадає у депресію через війну: як його рятують дружина й діти
Чи дає Зеленська поради чоловіку
Олена Зеленська розповіла, що може спілкуватися з чоловіком на різні теми. Але давати поради не буде – адже й сам президент їх не просить.
Я його дружина, а не його політичний радник. І такі речі, чесно кажучи, намагаємося в родині не обговорювати. Тобто ми можемо поговорити на будь-які теми, але порад він у мене не питає. А навіть якщо я їх і дам, не впевнена, що він їх використає. Величезна прірва між моєю експертністю і його,
– поділилась перша леді.
Зеленська все ж зауважила, що може давати "людські" поради Володимиру як дружина. Але на них зараз просто немає часу.
"Суто людські поради – авжеж, як дружина чоловікові, якщо він питається, я залюбки надаю. Але думаю, що він їх не дуже потребує зараз, тому що він живе війною, боротьбою. Я не можу йому нічого порадити щодо постачання військової техніки, це зрозуміло. А чим йому ще допомогти?" – зазначила Олена.
Олена Зеленська про поради чоловіку: відео
Стосунки першої леді з чоловіком
- Олена Зеленська у цьому самому інтерв'ю зізналась, що її родина роз'єднана, а що подружжя не живе разом. Вони бачаться, але зустрічі стаються дуже рідко. Зеленська додала, що її діти також сумують за батьком – синові бракує тата. Донька не може жити так, як би їй хотілось – вона мріє планувати майбутнє та бувати у подорожах.
- Володимир Зеленський натомість зізнається, що дружина та діти – це те, що не дає йому впадати в депресію. Він щасливий тому, що його донька й син – свідомі українці, а кохана – молода та енергійна.