Журналістка Ялда Хакім поставила запитання Олені Зеленській щодо її впливу на чоловіка. Перша леді зізналась, що вважає неетичним давати поради президентові.

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Чи дає Зеленська поради чоловіку

Олена Зеленська розповіла, що може спілкуватися з чоловіком на різні теми. Але давати поради не буде – адже й сам президент їх не просить.

Я його дружина, а не його політичний радник. І такі речі, чесно кажучи, намагаємося в родині не обговорювати. Тобто ми можемо поговорити на будь-які теми, але порад він у мене не питає. А навіть якщо я їх і дам, не впевнена, що він їх використає. Величезна прірва між моєю експертністю і його,

– поділилась перша леді.

Зеленська все ж зауважила, що може давати "людські" поради Володимиру як дружина. Але на них зараз просто немає часу.

"Суто людські поради – авжеж, як дружина чоловікові, якщо він питається, я залюбки надаю. Але думаю, що він їх не дуже потребує зараз, тому що він живе війною, боротьбою. Я не можу йому нічого порадити щодо постачання військової техніки, це зрозуміло. А чим йому ще допомогти?" – зазначила Олена.

Олена Зеленська про поради чоловіку: відео

Стосунки першої леді з чоловіком