Президент Зеленський у новому інтерв'ю розповів, що допомагає йому триматися під час війни. Він заперечив журналістові, який запитав у лідера країни про те, чи не впадає Володимир Зеленський у депресію.

До слова Це не те, що роблять сильні американці, – Зеленський пояснив, чому Трамп не підтримав би Путіна

Як тримається Зеленський

Президент зауважив, що не страждає через ментальні проблеми. Однак не міг не згадати про те, що справді помітив за собою зміни.

Ні, я в порядку. Я можу з цим жити. Я дивлюся, як я вже казав, у дзеркало, і бачу іншу людину, старшу. Можливу, мудрішу,

– поділився Зеленський.

Володимир Зеленський зізнався, що щасливий іноді бачити своїх дітей, які живуть в Україні. На думку президента, це покоління розвиватиме державу.

"І хоч я не маю багато часу, але іноді я дивлюся на своїх дітей. Вони в Україні, вони дуже свідомі українці, і я щасливий що вони тут. Це покоління зробить Україну великою, бо вони дуже сильні у своїх позиціях, у своїх цінностях. І вони дуже вільні. І я дуже щасливий", – висловився лідер держави.

Зеленський не зміг не згадати свою дружину. Він зробив комплімент Олені.

Моя дружина. Я щасливий, що вона в мене є. Вона гарна. Вона така сильна. З кожним днем вона сильніша, миліша й молодша. У неї багато енергії,

– вважає президент.



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму Олени Зеленської

Подружжя Зеленських не живе разом