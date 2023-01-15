15 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію санкцій РНБО. Він затвердив персональні обмеження проти 198 діячів медіасфери та культури.

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Зеленський ввів у дію нові санкції

Санкції застосовуються на 10 років. Серед обмежень застосовуються блокування активів та запобігання виведення капіталів за межі України, анулювання ліцензій та інших дозволів, обмеження торговельних операцій та транзиту ресурсів.

У санкційному списку є росіяни, білоруси та українці. Наприклад, пропагандистка Діана Панченко, колишня працівниця медведчуківських каналів. У списку фігурують російські культурні діячі, колись знані в Україні, наприклад, музичний "критик" Сергій Сосєдов. Серед інших росіян:

блогер, перекладач і публіцист Дмітрій Пучков;

генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу "Звєзда" Боріс Яновский;

телеведуча Яна Рудковська;

актор і телеведучий Боріс Корчєвніков;

публіцист та пропагандист Владімір Корнілов;

спортивний журналіст Дмітрій Губернієв;

режисер Андрєй Кончаловскій;

співак Юрій Лоза.

Нагадаємо, що Діана Панченко тепер знімає пропагандистські відео для російських каналів на окупованих територіях. 4 січня СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження, а секретар РНБО Данілов наголошував, що її не можна називати журналісткою.

У списку також четверо громадян Білорусі. Серед них – пропагандист та палкий прихильник лукашенківського режиму Григорій Азарьонок.