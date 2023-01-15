15 января президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО. Он утвердил персональные ограничения против 198 деятелей медиасферы и культуры.

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Зеленский ввел в действие новые санкции

Санкции используются на 10 лет. Среди ограничений применяется блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, ограничение торговых операций и транзит ресурсов.

В санкционном списке есть россияне, белорусы и украинцы. Например, пропагандистка Диана Панченко, бывшая работница медведчуковских каналов. В списке фигурируют российские культурные деятели, известные в Украине, например, музыкальный "критик" Сергей Соседов. Среди других россиян есть следующие:

блоггер, переводчик и публицист Дмитрий Пучков;

генеральный продюсер российского пропагандистского телеканала "Звезда" Борис Яновский;

телеведущая Яна Рудковская;

актер и телеведущий Борис Корчевников;

публицист и пропагандист Владимир Корнилов;

спортивный журналист Дмитрий Губерниев;

режиссер Андрей Кончаловский;

певец Юрий Лоза.

Напомним, Диана Панченко теперь снимает пропагандистские видео для российских каналов на оккупированных территориях 4 января СБУ открыла против нее уголовное производство, а секретарь СНБО Данилов подчеркивал, что ее нельзя называть журналисткой.

В списке также четверо граждан Беларуси. Среди них – пропагандист и ярый сторонник лукашенковского режима Григорий Азаренок.