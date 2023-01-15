15 января президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО. Он утвердил персональные ограничения против 198 деятелей медиасферы и культуры.
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Зеленский ввел в действие новые санкции
Санкции используются на 10 лет. Среди ограничений применяется блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, аннулирование лицензий и других разрешений, ограничение торговых операций и транзит ресурсов.
В санкционном списке есть россияне, белорусы и украинцы. Например, пропагандистка Диана Панченко, бывшая работница медведчуковских каналов. В списке фигурируют российские культурные деятели, известные в Украине, например, музыкальный "критик" Сергей Соседов. Среди других россиян есть следующие:
- блоггер, переводчик и публицист Дмитрий Пучков;
- генеральный продюсер российского пропагандистского телеканала "Звезда" Борис Яновский;
- телеведущая Яна Рудковская;
- актер и телеведущий Борис Корчевников;
- публицист и пропагандист Владимир Корнилов;
- спортивный журналист Дмитрий Губерниев;
- режиссер Андрей Кончаловский;
- певец Юрий Лоза.
В списке также четверо граждан Беларуси. Среди них – пропагандист и ярый сторонник лукашенковского режима Григорий Азаренок.
- Добавим, 7 января Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкции в отношении российских артистов. В списке Филипп Киркоров, Никита Михалков, Евгений Петросян и другие одиозные артисты страны-террориста.
- Ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на вывод капитала за пределы Украины, "звезды" не смогут участвовать в процессах приватизации и потеряют награды.