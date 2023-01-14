У святковий день окупанти вкотре вдалися до терористичного акту. Вдень 14 січня росіяни запустили по Україні 38 ракет. Одна з них влучила в дев'ятиповерхівку в Дніпрі. Люди опинилися під завалами.
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Публічні люди вкотре кричать на весь світ про те, що Росія робить з мирними українцями, закликають зупинити терор. Перша леді України не залишається осторонь того жаху, який сьогодні панує у Дніпрі.
Олена Зеленська про удар по будинку у Дніпрі
"Сьогодні ми всі – Дніпро. Ми всі – розірваний російською ракетою будинок. Ми – знищені в ньому маленькі родинні світи. Ми – 60 поранених. І ми – 5 загиблих (станом на час публікації було відомо про 5 загиблих, – 24 Канал). Ми – діти під завалами. Ми – живі голоси з-під руїн. Коли боляче одному з нас, біль відчуваємо ми всі. На це і розраховує ворог. Не усвідомлює він лише того, що наш біль давно став нашою зброєю. І проти неї вже всі російські ракети безсилі", – написала перша леді під світлинами жахливих руйнувань.
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Теракт у Дніпрі 14 січня: що відомо
- Вдень 14 січня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Близько 16:00 заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі російська ракета влучила в багатоквартирний будинок.
- У будинку 16 під'їздів, там проживали приблизно 1700 мешканців. Зруйнований під'їзд, в якому 72 квартири. За інформацією з прописок це 100 – 200 людей (близько 50 дітей).
- Зараз весь будинок без електрики, газу та вікон. Розгорнули Пункти Незламності, адже понад 1000 людей треба забезпечити житлом.
- Борис Філатов повідомив, що рятувальники всю ніч розбиратимуть завали. На місці влучання поганий зв'язок, всі райони повністю знеструмлені та відключені від систем. З вищих поверхів рятувальники знімають людей кранами. Мешканці сигналізують ліхтарями та мобільними телефонами.
- "Я хочу лише одного. Щоб кожний російський покидьок побачив те, що я побачив, на свої власні очі", – сказав мер міста після прибуття на місце трагедії.
- Близько 22:00 голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що вже відомо про 9 загиблих, серед них 15-річна дівчина, і 64 поранених – 59 шпиталізовані.