"Приклад для всіх": Володимир Зеленський замилував мережу поцілунком з дружиною – чуттєве відео

6 вересня пройшов третій Саміт перших леді та джентльменів. Він відбувся у Києві, а відкрила його Олена Зеленська. Серед запрошених гостей також був й президент України.

В тіктоці завірусилося відео, як він поцілував свою дружину. Такий жест дуже замилував мережу, тож на ролику вже понад 140 тисяч переглядів та тисячі лайків.

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Милий поцілунок подружжя Зеленських

У відео можна побачити, як президент підійшов до своєї дружини й вони поцілувалися. Окрім цього, користувачі звернули увагу й на те, як Володимир з Оленою переглядалися поглядами під час події.

Реакція мережі

У коментарях під роликом можна побачити дуже багато позитивних коментарів:

"Красунчик. Найкращий президент України";

"Як мило";

"Приклад для всіх чоловіків";

"Які вони круті";

"Ну такі вже солодкі коти";

"Наші зірочки".

Що відомо про стосунки Олени та Володимира Зеленських

, 24 серпня в Києві відбулися деякі урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності. Тож президент України та перша леді також взяли в них участь. Під час цього один з фотографів зловив зворушливий кадр . На світлині можна побачити, як президент України підійшов до першої леді та ніжно поцілував її руку, Олена Зеленська усміхнулася йому у відповідь. В коментарях під публікацією користувачі зазначили, що це "дуже мило".

Вони обоє родом з Кривого Рогу та навчалися у паралельних класах. У гімназії не дуже товаришували, проте згодом завдяки спільному знайомому в них зав'язалися стосунки. Олена та Володимир стали не лише закоханими, а й колегами – Зеленська писала тексти для виступів команди коханого ще з часів КВК. Згодом стала однією з авторок "Кварталу 95". На сцені бувала вкрай рідко, але за необхідності все-таки виходила.

6 вересня 2003 року пара зіграла весілля, а вже наступного року Олена народила коханому доньку Олександру. У 2013 році у їхній сім'ї народився син Кирило. Перша леді розсекретила, що Олександра навчається в одному з українських вишів на юридичній спеціальності. А Кирило є школярем. Раніше його мама розповідала, що хлопчик у зв'язку з війною в Україні зацікавився видами зброї та іншими воєнними деталями.