"Нотки ревнощів": у мережі жартують про реакцію Зеленської на обійми чоловіка з прем'єркою Данії
Володимир та Олена Зеленські під час поїздки до Данії мали зустріч з прем'єркою. У мережі обговорюють, як перша леді відреагувала на обійми чоловіка з Метте Фредеріксен.
20 серпня президент Володимир Зеленський разом з дружиною прибув до Данії, інформує 24 Канал. У них відбулася зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
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У мережі жартують про ревнощі Зеленської
На початку зустрічі Володимир Зеленський обійняв прем'єрку, а в мережі почали обговорювати реакцію на це Олени Зеленської. Вона потрапила на відео.
Перша леді стояла позаду президента та спершу поправила волосся. А потім кілька разів торкнулась спини чоловіка.
Нотки ревнощів присутні,
– коментують автори відео у тіктоці.
Реакція першої леді на зустріч президента та прем'єрки Данії: відео
- "Ти давай закругляйся";
- "Може вона теж хоче пообійматись, а він не дає?";
- "Заради F-16 можна"; – жартують юзери у мережі.
Яку кумедну реакцію обговорювали в мережі раніше
На одному з інтерв'ю минулого року Володимир Зеленський відповів на запитання, як подружжя підтримує один одного. Президент жартома поскаржився, що ніхто не готує йому сніданків. За це він отримав гнівно-здивований погляд від дружини, що з часом став мемом у мережі.
Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія. Я хотів відповісти на ваше питання ще з самого початку, коли Олена розповідала вам, як готує сніданок для дітей уранці, як готує для них одяг. І я хотів сказати, що в мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки,
– казав Зеленський.