Знаю його першу дружину, – Шумко з Жіночого кварталу пояснив, чому погано ставиться до Остапчука

Володимир Шумко висловився про колегу Володимира Остапчука. Він заявив, що не поважає його через ставлення до першої дружини Олени.

Актор "Жіночого кварталу" й ведучий Володимир Шумко родом з Умані, де народився й Володимир Остапчук. Тож колеги були знайомими ще задовго до популярності.

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Володимир Шумко висловився про Остапчука

Актор зізнався, що погано ставиться до Володимира Остапчука через сварки з першою дружиною, Оленою Войченко. Хоч Володимиру не вдалося сказати шоумену свою думку особисто на одному з шоу.

До кого я погано ставлюся, так це до Остапчука. Мені не подобалося, як себе вів останнім часом Остапчук стосовно своєї родини, своєї першої дружини. Я знаю конкретну ситуацію, знаю його першу дружину Олену. І мені дуже не подобалося, як він себе вів.

Водночас Шумко вважає, що зараз його колега змінився на краще, тож дає йому другий шанс: "Мені здається, він останнім часом змінився. Думаю, що він переоцінив багато чого, думку змінив щодо своєї першої дружини та всього того, що він робив. Ми з ним дуже давно знайомі, ще з міста Умань, до Києва".

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Остапчук казав, що зробив висновки

Володимир Остапчук та Олена Войченко довгий час перебували у публічному конфлікті. Він знову розгорівся, коли почалось повномасштабне вторгнення. Та на початку року телеведучий зізнався, що наробив чимало дурниць, за що йому дуже шкода.

Згодом шоумен згадував поїздку в Канаду до дітей та зізнався, що його стосунки з Оленою нормалізувалися. Він знову пояснив, що йому соромно за деякі фрази, сказані публічно.