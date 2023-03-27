Остапчук спародіював Ханумака, який завершив музичну кар'єру після скандалу – кумедне відео
Джерело:Володимир Остапчук
Ведучий Володимир Остапчук спародіював звернення Руслана Ханумака про те, що він завершує кар'єру музиканта. Шоумен посміявся, як ця кар'єра закінчилась, не розпочавшись.
Після реакції Аліни Шаманської на скандал з треком "Дика дичка" від Руслана Ханумака, свою думку висловив і Володимир Остапчук. Він зробив це у гумористичному стилі.
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Остапчук потролив Ханумака після скандалу
Шоумен опублікував інстаграм-сторіз, де повідомив, що "все пропустив" через свої поїздки. Він записав відео, в якому спародіював звернення Руслана Ханумака про завершення музичної кар'єри. Схоже, ведучого найбільше повеселило те, наскільки швидко завершився успіх Руслана як музиканта.
Вітаю, мене знати Остапчук! Хтось мене знає, як телеведучого, а хтось... як телеведучого. Я не хочу йти проти волі народу, тому що той, хто протистоїть українському народу завжди програє. Тому я вирішив зробити цю заяву. Чи думав я ще вчора ввечері, коли хотів почати, що сьогодні доведеться завершити, але я завершую свою музичну кар'єру,
– сказав на камеру Володимир.
Володимир Остапчук спародіював Ханумака: відео
Скандальна пісня Руслана Ханумака
- Колектив HANUMIKE, до якого увійшли Руслан Ханумак та Майк Нова, презентували пісню "Дика дичка" нібито про кохання до української військової. У кліпі знялись дівчата у формі, зокрема акторка Дар'я Петрожицька.
- Трек викликав бурхливе обговорення та здебільшого негативні реакції. Користувачі помітили паразитування на темі війни, неповагу до жінок-військових і навіть еротичний підтекст. Пісню жорстко розкритикували.
- Руслан Ханумак не змовчав щодо критики, а зробив заяву. Він попросив вибачення за свою роботу та оголосив, що завершує музичну кар'єру.