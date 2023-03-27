Після реакції Аліни Шаманської на скандал з треком "Дика дичка" від Руслана Ханумака, свою думку висловив і Володимир Остапчук. Він зробив це у гумористичному стилі.

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Остапчук потролив Ханумака після скандалу

Шоумен опублікував інстаграм-сторіз, де повідомив, що "все пропустив" через свої поїздки. Він записав відео, в якому спародіював звернення Руслана Ханумака про завершення музичної кар'єри. Схоже, ведучого найбільше повеселило те, наскільки швидко завершився успіх Руслана як музиканта.

Вітаю, мене знати Остапчук! Хтось мене знає, як телеведучого, а хтось... як телеведучого. Я не хочу йти проти волі народу, тому що той, хто протистоїть українському народу завжди програє. Тому я вирішив зробити цю заяву. Чи думав я ще вчора ввечері, коли хотів почати, що сьогодні доведеться завершити, але я завершую свою музичну кар'єру,

– сказав на камеру Володимир.

Володимир Остапчук спародіював Ханумака: відео

Скандальна пісня Руслана Ханумака