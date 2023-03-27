После реакции Алины Шаманской на скандал с треком "Дика дичка" от Руслана Ханумака, свое мнение выразил и Владимир Остапчук. Он сделал это в юмористическом стиле.

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Остапчук потролил Ханумака после скандала

Шоумен опубликовал инстаграм-сториз, где сообщил, что "все пропустил" из-за своих поездок. Он записал видео, в котором спародировал обращение Руслана Ханумака о завершении музыкальной карьеры. Похоже, ведущего больше всего повеселило то, насколько быстро завершился успех Руслана как музыканта.

Здравствуйте, меня зовут Остапчук! Кто меня знает, как телеведущего, а кто... как телеведущего. Я не хочу идти против воли народа, потому что тот, кто противостоит украинскому народу, всегда проигрывает. Потому я решил сделать это заявление. Думал ли я еще вчера вечером, когда хотел начать, что сегодня придется завершить, но я завершаю свою музыкальную карьеру,

– сказал на камеру Владимир.

Владимир Остапчук спародировал Ханумака: видео

Скандальная песня Руслана Ханумака