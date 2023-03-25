Режисер і продюсер Руслан Ханумак уже оголосив, що йде з музики через нещадний хейт пісні "Дика Дичка", яка, на думку суспільства, сексуалізує жінок у ЗСУ. Його колишня дружина відреагувала на скандал і, на диво, розкритикувала не горе-музиканта, а його зіркових друзів, які пнулися "відбілити" його після її заяви про розлучення.

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Реакція Аліни Шаманської на критику Ханумака через "Дику Дичку"

Мене лише одне цікавить: де ті щирі друзі та близькі, які так яро захищали Руслана після моєї вимушеної заяви про розрив? Чого ж ви зараз позапихали свої язики до дупи і не захищаєте публічно свого друга, а? Чи кидатися на мене одну сили вистачає! І ср*ти мене публічно і за кадром – норм. А от вступати в захист, коли ллється від усього народу на вашого друга... Засц*ли? Огида,

– емоційно написала Аліна Шаманська.

Шаманська про скандал з Ханумаком через "Дика Дичка" / Фото з інстаграм-сторіс

На тлі цього блогерка розповіла, як важливо аналізувати, приймати уроки життя й далі будувати його більш свідомо. "Особисто я дуже серйозно ставлюся до уроків, які дає мені життя, аудиторія. Усе, що відбувається у моєму житті, я аналізую. І не самостійно, а з допомогою психотерапії. Щосереди о 21:00 за київським часом 50 хвилин я працюю з психотерапевтом", – поділилася Шаманська.