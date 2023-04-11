Шоумен Володимир Остапчук у 2019 році брав участь у шоу "Танці з зірками". За його словами, у той період за нього вболівав Філіп Кіркоров, який нині є палким прихильником путінського режиму. Та тоді артист надсилав за нього голоси і навіть спілкувався з мамою Остапчука.

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Володимир Остапчук про дружбу з Кіркоровим

Телеведучий розповів, що не тільки отримував слова підтримки від Кіркорова, а ще й подарунок – останню на той момент модель телефону.

Я відкриваю, а там остання модель, IPhone 12, з максимальною пам'яттю, в якомусь нереальному кольорі. І я відчув себе просто ескортницею з Липок. Мені було соромно. Я цей телефон навіть не відкривав, положив просто на поличку,

– згадав Остапчук.

"Минуло пів року, розпочався карантин. Ми ніколи у житті з ним не бачилися. Останній раз у 2021 році влітку побачилися, сім'ями. У нас з Поляковою був прямий ефір в інстаграмі, і ми згадуємо цю історію. І цей ефір дивився Кіркоров. Оля мені потім дзвонить і каже: "Прикинь, на тебе Кіркоров образився, за те, що ти не відкрив його подарунок".

Як Остапчук і Кіркоров посварилися

Володимир Остапчук каже, що більше не був знайомий ні з ким з російського шоубізнесу. Тому 24 лютого, коли наші зірки намагались достукатись до представників "культури" у Росії, Остапчук пішов написувати Кіркорову. Та закінчилося все тим, що зірки послали один одного.

Послав його нах*р, відправив в бан. А він: "Чао тоді, і йдеш у бан". Я відчуваю, як він це говорив. І у мене в профілі номер телефону мого помічника. 24 увечері мені телефонує мій Влад, і він: "Володя, будь ласка, не виставляйте нічого про Кіркорова, мені кадировці дзвонять,

– згадав Остапчук.

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Зауважимо, що за час повномасштабного вторгнення путініст Філіп Кіркоров не раз ганьбився й потрапляв у скандали: