Кілька тижнів тому в записі проєкту "Маска" Оля Полякова назвала Тіну Кароль "головною плакальницею на похороні". Зірку швидко розкритикували фанати, а Кароль своєю чергою відповіла, що "дно пробите". Натомість шоу "Маска" вибачились перед співачкою за слова Полякової.

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Втім, чимало фанатів не розуміли, чому слова Полякової не вирізали із шоу, оскільки це був запис, а не прямий ефір. Згодом Оля Полякова у постшоу звинуватила телеканал, що вони дали це "у маси", оскільки вона цю фразу сказала зірковим колегам "по секрету", а не в голос.

Що думає Остапчук про скандал з Поляковою

В інтерв'ю для блогера Вані Расела (RUSSELL BLOG) Остапчук зазначив, що це шоу і нормально, коли "канал робить хайп".

Тут я погоджуюсь більше с каналом. Це такі речі, які роблять хайп. Я за те, щоб це було шоу. Я за те, щоб про це шоу говорили. І якщо ти приходиш сидіти в кріслі детектива, то ти маєш зрозуміти, що ти можеш сказати того, чого не хочеш. Причому Оля – дуже щира людина. Вона не спеціально говорить ці речі,

– переконаний Остапчук.

Зокрема Володимир розповів про лаштунки проєкту та суворі правила, яких він повинен був дотримуватись:

він повинен був підписати договір про нерозголошення всіх деталей шоу;

максимально вберігати себе від коронавірусу;

не зізнаватись, хто говорить під маскою – навіть дружині, мамі та друзям;

не змінювати зовнішній вигляд.

Щодо гонорару за шоу "Маска", то Володимир Остапчук відмовився називати суму. Втім, він зізнався, що ця сума є більшою, ніж його гонорар на Євробаченні-2021. А тоді ця сума складала 190 тисяч гривень.