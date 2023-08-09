Після хейту: Остапчук звернувся до Дантеса, Єфросиніної та Дурнєва і показав себе неголеного

Після скандального випуску шоу Володимира Остапчука "Мекнув – питайте" за участі Позитива та Богдана Буше в мережі розгорівся гучний скандал. Відтак українські зірки почали коментувати цей інцидент та висловлювати власні думки. Ведучий шоу Володимир Остапчук вже вдруге відреагував на хейт в свою сторону.

Спершу він виставив допис в інстаграм, де наголосив, що сказав власну думку, відтак він не відповідає за всіх чоловіків. Зараз же чоловік звернувся до зірок, які захейтили його і пригадав про їхні "факапи".

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Володимир Остапчук відреагував на скандал

Він зауважив, що зловтішатися та підвищувати свій рейтинг користуючись його ім'ям добре, але про себе не потрібно забувати.

Ви всі 10 з 10 у своєму вмінні заси*ати інших і не звертати увагу на себе. Такі всі святі — аж страшно. Але мені дуже приємно, що моя думка й мої вподобання настільки важливі для кожного з вас,

– зазначив Володимир.

Відтак у своїй новій публікації телеведучий звернувся до "Чуєш, мене чуєш", "Дорослої дівчинки" та "Льоші". Ймовірно, так він зашифрував свої звернення до Володимира Дантеса, який нібито має дитячу травму від неголених ніг вчительки.

Дорослою дівчинкою, мабуть, назвав Машу Єфросиніну, шоу якої так і називається. Остапчук пригадав, як ведуча розповідала, що чоловік обов'язково має більше заробляти.

А Льоші – Олексію Дурнєву. Шоумен згадав, як той до повномасштабного вторгнення називав дівчат "тупими пьо*дами". Ба більше, Володимир зазначив, що не розуміє, для чого Олексій "тягне в інфопростір росіян".

Реакція мережі

Багатьох людей обурило, що Остапчук не вибачився, а продовжує знаходити аргументи на свою користь:

"Просто поц, який обіс*ався і ще не задоволений. Повний 0, а судить дівчат ще";

"А чому не зробив депіляцію на грудях? Неприємно дивитись";

"Фу, блін, волохаті груди, не люблю таке, якось неприємно дивитися. Тепер, щоб всі дівчата заспокоїлися, ви повинні принести себе в жертву: отримати онлайн послугу воскової депіляції грудей, показати це всім. Думаю, що тоді всі заспокояться";

"Фу, волосся. Особисто для мене ти 0/10";

"Ставлю цьому посту 4/10";

"Той момент, коли треба було попросити вибачення, а зіпсував все ще більше";

"Ну серйозно, чоловіче? Ти двічі розлучений, покинув двох малолітніх дітей. Війна. А ви втрьох ржете та обговорюєте якусь депіляцію? Серйозно? Навішуєте підліткам купу комплексів. Взагалі сором".

Водночас були й ті користувачі, які підтримали Володимира та зауважили, що не почули нічого образливого від шоуменів у випуску:

"Мене аж ніяк не заділо висловлювання хлопців про депіляцію. Знаєте чому? Тому що мені все одно на їхню думку, тому що я для себе 10/10, а вони для мене зовсім не авторитети";

"Хочу сказати, що найгірші хейтери жінок-самі жінки, як би це сумно не було. Хейту від чоловіків я взагалі майже ніколи не отримую, а от від жіночок безліч. Я і крива, і коса, і худа, і жирна, і про*мандовка, і жертва патріархату";

"Слідкуйте спочатку за собою, прекрасні дами, та будьте толерантні одна до одної, а потім вже вимагайте цього від інших";

"Бачила той фрагмент в шоу і не розумію, чи варто роздувати з цієї історії такий скандал. Кожен почув, що хотів почути. Я, наприклад, не побачила у вашому висловлюванні бажання оцінити чи образити жінку. Впевнена, що багато з тих, хто зараз хейтять вас за це — навіть не дивилися шоу. Бо все має свій контекст. Всі такі чутливі стали, що аж страшно жити. Бо, якщо десь щось не так скажеш, то тебе з'їдять. Люди, що ж так багато зла? Нам не вистачає сра*у в країні? Давайте ще с*атися за ноги не бриті чи бриті. Мені теж не подобаються чоловіки з бородою, так що тепер?".

Як українські зірки висловились про скандал