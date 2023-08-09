Сначала он выставил пост в инстаграмм, где подчеркнул, что сказал собственное мнение, поэтому он не отвечает за всех мужчин. Сейчас же мужчина обратился к звездам, которые захейтили его и вспомнил об их "факапах".
Это интересно "Уже не его Величество": королевская семья убрала упоминание о титуле принца Гарри
Владимир Остапчук отреагировал на скандал
Он отметил, что злорадствовать и повышать свой рейтинг, пользуясь его именем хорошо, но о себе не нужно забывать.
Вы все 10 из 10 в своем умении засы*ать других и не обращать внимание на себя. Такие все святые — страшно. Но мне очень приятно, что мое мнение и мои предпочтения настолько важны для каждого из вас,
– отметил Владимир.
Следовательно, в своей новой публикации телеведущий обратился к "Слышишь, меня слышишь", "Взрослой девочке" и "Леше". Вероятно, так он зашифровал свои обращения к Владимиру Дантесу, который якобы получил детскую травму от небритых ног учительницы.
Взрослой девочкой, наверное, назвал Машу Ефросинину, шоу которой так и называется. Остапчук вспомнил, как ведущая рассказывала, что мужчина обязательно должен больше зарабатывать.
А Леше – Алексею Дурневу. Шоумен вспомнил, как тот до полномасштабного вторжения называл девушек "тупыми пёз*ами". Более того, Владимир отметил, что не понимает, для чего Алексей "тянет в инфопространство россиян".
Реакция сети
Многих людей возмутило, что Остапчук не принес извинения, а продолжает находить аргументы в свою пользу:
- "Просто поц, который обос*ался и еще не доволен. Полный 0, а судит девушек еще";
- "А почему не сделал депиляцию на груди? Неприятно смотреть";
- "Фу, блин, мохнатая грудь, не люблю такое, как-то неприятно смотреть. Теперь, чтобы все девушки успокоились, вы должны принести себя в жертву: получить онлайн услугу восковой депиляции груди и показать это всем. Думаю, что тогда все успокоятся" ;
- "Фу, волосы. Лично для меня ты 0/10";
- "Ставлю этому посту 4/10";
- "Тот момент, когда нужно было извиниться, а испортил все еще больше";
- "Ну серьезно, мужик? Ты дважды разведен, покинул двоих малолетних детей. Война. А вы втроем ржете и обсуждаете какую-то депиляцию? Серьезно? Навешиваете подросткам кучу комплексов. Вообще стыд".
В то же время, были и те пользователи, которые поддержали Владимира и заметили, что не услышали ничего обидного от шоуменов в выпуске:
- "Меня отнюдь не задело высказывания ребят о депиляции. Знаете почему? Потому что мне все равно на их мнению, потому что я для себя 10/10, а они для меня совсем не авторитеты";
- "Хочу сказать, что худшие хейтеры женщин-сами женщины, как бы это грустно ни было. Хейта от мужчин я вообще почти никогда не получаю, а вот от женщин множество. Я и кривая, и коса, и худая, и жирная, и жертва патриархата";
- "Следите сначала за собой, прекрасные дамы, и будьте толерантны друг к другу, а потом уже требуйте этого от других";
- "Видела тот фрагмент в шоу и не понимаю, стоит ли раздувать из этой истории такой скандал. Каждый услышал, что хотел услышать. Я, например, не увидела в вашем высказывании желания оценить или оскорбить женщину. Уверена, что многие из тех, кто сейчас хейтят вас за это — даже не смотрели шоу, потому что у всего есть свой контекст. Все такие чувствительные стали, что страшно жить. Давайте еще с*атся за ноги не бритые или бритые. Мне тоже не нравятся мужчины с бородой, так что теперь?".
Как украинские звезды высказались о скандале
- После скандала вокруг высказываний Владимира Остапчука, певца Позитива и блогера Богдана Буше, украинские звезды начали активно поддерживать женщин. Следовательно, певица Alyona Alyona опубликовала честное фото в купальнике и написала откровений пост о любви к себе.
- Украинская бандуристка Марина Круть впервые рассказала историю о том, как в детстве вылила на себя кипяток. После этого она 4 месяца лежала в больнице. Девушка решилась на это после скандала. К тому же она обратилась к подписчикам и заверила, что никто не имеет права оценивать внешность по каким-либо стандартам. Kruть посоветовала женщинам игнорировать людей, пытающихся внушить им, что они "какие-то не такие".
- Маша Ефросинина также отреагировала на скандальные заявления шоуменов о женской депиляции. Телеведущая подчеркнула, что каждый человек имеет право бриться там, где он этого хочет. Также каждый может стричься и одеваться, как ему нравится. Более того, Маша отметила, что женщина не должна "успевать" забеременеть до определенного возраста. Она должна делать этот выбор только когда готова.