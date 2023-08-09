Сначала он выставил пост в инстаграмм, где подчеркнул, что сказал собственное мнение, поэтому он не отвечает за всех мужчин. Сейчас же мужчина обратился к звездам, которые захейтили его и вспомнил об их "факапах".

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Владимир Остапчук отреагировал на скандал

Он отметил, что злорадствовать и повышать свой рейтинг, пользуясь его именем хорошо, но о себе не нужно забывать.

Вы все 10 из 10 в своем умении засы*ать других и не обращать внимание на себя. Такие все святые — страшно. Но мне очень приятно, что мое мнение и мои предпочтения настолько важны для каждого из вас,

– отметил Владимир.

Следовательно, в своей новой публикации телеведущий обратился к "Слышишь, меня слышишь", "Взрослой девочке" и "Леше". Вероятно, так он зашифровал свои обращения к Владимиру Дантесу, который якобы получил детскую травму от небритых ног учительницы.

Взрослой девочкой, наверное, назвал Машу Ефросинину, шоу которой так и называется. Остапчук вспомнил, как ведущая рассказывала, что мужчина обязательно должен больше зарабатывать.

А Леше – Алексею Дурневу. Шоумен вспомнил, как тот до полномасштабного вторжения называл девушек "тупыми пёз*ами". Более того, Владимир отметил, что не понимает, для чего Алексей "тянет в инфопространство россиян".

Реакция сети

Многих людей возмутило, что Остапчук не принес извинения, а продолжает находить аргументы в свою пользу:

"Просто поц, который обос*ался и еще не доволен. Полный 0, а судит девушек еще";

"А почему не сделал депиляцию на груди? Неприятно смотреть";

"Фу, блин, мохнатая грудь, не люблю такое, как-то неприятно смотреть. Теперь, чтобы все девушки успокоились, вы должны принести себя в жертву: получить онлайн услугу восковой депиляции груди и показать это всем. Думаю, что тогда все успокоятся" ;

"Фу, волосы. Лично для меня ты 0/10";

"Ставлю этому посту 4/10";

"Тот момент, когда нужно было извиниться, а испортил все еще больше";

"Ну серьезно, мужик? Ты дважды разведен, покинул двоих малолетних детей. Война. А вы втроем ржете и обсуждаете какую-то депиляцию? Серьезно? Навешиваете подросткам кучу комплексов. Вообще стыд".

В то же время, были и те пользователи, которые поддержали Владимира и заметили, что не услышали ничего обидного от шоуменов в выпуске:

"Меня отнюдь не задело высказывания ребят о депиляции. Знаете почему? Потому что мне все равно на их мнению, потому что я для себя 10/10, а они для меня совсем не авторитеты";

"Хочу сказать, что худшие хейтеры женщин-сами женщины, как бы это грустно ни было. Хейта от мужчин я вообще почти никогда не получаю, а вот от женщин множество. Я и кривая, и коса, и худая, и жирная, и жертва патриархата";

"Следите сначала за собой, прекрасные дамы, и будьте толерантны друг к другу, а потом уже требуйте этого от других";

"Видела тот фрагмент в шоу и не понимаю, стоит ли раздувать из этой истории такой скандал. Каждый услышал, что хотел услышать. Я, например, не увидела в вашем высказывании желания оценить или оскорбить женщину. Уверена, что многие из тех, кто сейчас хейтят вас за это — даже не смотрели шоу, потому что у всего есть свой контекст. Все такие чувствительные стали, что страшно жить. Давайте еще с*атся за ноги не бритые или бритые. Мне тоже не нравятся мужчины с бородой, так что теперь?".

Как украинские звезды высказались о скандале