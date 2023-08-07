Вони зауважили, що висловили лише власну думку, яку не хотіли нікому нав'язувати. Тут слід зазначити, що Богдан Буше, який брав участь у шоу та образливо висловився про жінок, поки не прокоментував цей інцидент.

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Володимир Остапчук відреагував на хейт

Ведучий наголосив, що сказав власну думку, відтак він не відповідає за всіх чоловіків.

Чоловік має право казати, що йому подобаються поголені дівчата. Це особисте вподобання, а не сексизм, до тих пір, поки чоловік не каже, що жінка — це не жінка, якщо вона не поголена. У випуску такого немає і не може бути. Жоден з нас не сказав, що наявність чи відсутність волосся на тілі жінки визначає її як жінку, чи привабливість її для всіх чоловіків,

– поділився Володимир.

Реакція мережі

Частина коментаторів негативно відреагували на пост-роз'яснення від ведучого, адже переконані, що публічні люди мають відповідати за свої слова:

"Остапчука було приємно слухати на Євробаченні, але з тих часів він перестав читати тексти з папірця і розчарував, бо ми почули його думку";

"Чучало. Потрібно думати, що говориш. Мекнутий";

"Свою думку будеш вдома мамі розказувати. В публічному просторі ж треба спершу думати, а тоді говорити";

"Відчепіться від жінок";

"Багато дівчаток у ЗСУ, думаю, не завжди мають можливість бритися. То вони теж не 10/10?".

Втім, були й ті, хто підтримав позицію шоумена:

"Цікаво, чому деяких жінок всі ці суб'єктивні висловлювання зачепили за живе, а деяких взагалі не торкнуло";

"Які дівчата недалекі зараз. Ну хто вас образив? Мені неприємно дивитись на інших дівчат, які не доглядають за собою. Не миють голову, не голять ноги та все інше. А також згадайте, як ви чоловіків обговорюєте між собою";

"Та це ж шоу, де хлопці просто висловили свою думку. Люди, схаменіться. Якщо мені щось в хлопцях не ок, то я просто обираю того, який мені подобається, і якому я подобаюсь".

Позитив відреагував на скандал

Співак перепросив та зазначив, що слова на шоу про депіляцію у дівчат були його особистою думкою. Він не намагався нав'язати її іншим, чи дискримінувати когось.

У кожного є свої вподобання, наголошую — особисті. Кожна людина має право на самовираження. Так, як він, чи вона себе комфортніше почувають, в душі та зовні. І вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак неправильно, бо тоді не зрозуміло за яку свободу самовираження ми боремося,

– сказав виконавець.

Реакція мережі

Багато шанувальників підтримали співака, вони зауважили, що кожен має право висловлювати власну думку:

"Погоджуюсь. У кожного є право на свою думку";

"Ми вільна країна, де можемо вільно висловлюватися, а не думати про те, що ж скажуть люди, почувши мою думку";

"Шкода, що настав час, коли за свою думку ми маємо просити вибачення перед кимось. Це наша думка і наш вибір, такий самий, як і тих дівчат, які залишають волосся на тілі, але вони не перепрошують за це";

"Кожен має право на думку та на самовираження".

Втім, деякі користувачі все одно негативно відреагували на вибачення артиста: