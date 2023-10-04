У готелі з рожевою ванною: Володимир Остапчук святкує першу річницю стосунків з новою дівчиною

Шоумен Володимир Остапчук вже рік має стосунки з Катериною Полтавською. 4 жовтня пара святкує першу річницю. Для цієї події шоумен зняв номер у готелі та присвятив коханій зворушливий допис.

Дівчина Остапчука показала, як вони проводять особливий день. Пара вирішила усамітнитися у незвичному готелі в Києві.

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Остапчук з коханою святкує річницю стосунків

Український шоумен Володимир Остапчук рівно 12 місяців тому розпочав стосунки з Катериною Полтавською. Сьогодні пара святкує першу річницю.

Напередодні ввечері закохані заселилися в цікавий готель – він популярний через свої рожеві ванні кімнати.



Остапчук з дівчиною у готелі / Фото з інстаграм-сторіс Полтавської

Виявляється, що спочатку Остапчука з дівчиною заселили у звичайний номер, проте Катерина домоглася переселення.

Спочатку дали номер, де ванна кімната була сірою. Але я хотіла рожеву… Потім переселили в інший, але там шумів трамвай. Згодом прийшла менеджерка, яка впізнала Вову, і дала нам тихий номер з рожевою ванною,

– пояснила Полтавська.

Остапчук присвятив коханій допис

Зірковий ведучий поділився романтичними фото зі своєю 23-річною дівчиною. У дописі він подякував обраниці за те, що вона навчила його вірити в себе.

Коть, нам сьогодні 1 рік. Дякую, що навчила мене знову вірити в людей і в себе. Дякую, що своїм прикладом показуєш: власні цінності треба захищати. Дякую, що готова бігти, чекати, тримати, любити будь-що. Дякую за твій гумор і ставлення до світу,

– написав він.

Крім того, Остапчук додав, що кохає Катерину і привітав її з першою річницею. Полтавська відреагувала у коментарях та зізналася йому у коханні.

У своїх інстаграм-сторіс Катерина теж привітала коханого з річницею. Вона зазначила, що за цей рік вони прожили разом маленьке життя.



Полтавська привітала Остапчука з річницею стосунків / Фото з її інстаграм-сторіс

"Сильно люблю тебе і дякую за все, що робиш для мене… Ти мій ідеальний чоловік, відкритістю і щирістю душі якого я захоплююся", – написала Полтавська.



Полтавська звернулася до Остапчука / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, Володимир Остапчук замовив коханій квіти. Проте букет здався йому маленьким, тож він пообіцяв поїхати з нею у квітковий, щоб обрати новий.

Що відомо про стосунки Остапчука з Полтавською