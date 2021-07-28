Володимир Остапчук розповів, яким буде його новий будинок

У жовтні минулого року Володимир Остапчук одружився з коханою Христиною. Подружжя винаймає велику квартиру, але мріє про власний будинок. Шоумен зізнався, що вже підбирає варіанти неподалік центру.

Ще в травні дружина Володимира Остапчука розповідала, що вони шукають будинок під Києвом, який стане сімейним гніздечком для дітей ведучого від першого шлюбу та майбутніх спільних нащадків. Як з'ясувалось, пара все ще в пошуку.

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Вони визначилися з локацією, однак досі обмірковують, який варіант краще.

Найголовніше, щоб логістично будинок був недалеко від центру, тому що там розташований офіс Христини. Ми розглядаємо різні напрямки, крім Житомирського,

– поділився Володимир Остапчук.

Ведучий додав, що в їхньому з Христиною домі обов'язково буде бібліотека, адже з книжками він не розлучається з дитинства. Навіть на весілля їм дарували книги замість квітів.

"Моя бабуся була директором бібліотеки в університеті, а дядько – письменником. У мене в дитячій, де я виріс, стояли стелажі з книжками. Більшість з них я не читав, але добре запам'ятовував авторів", – поділився шоумен.

Нагадаємо, за два місяці після весілля Володимир Остапчук з дружиною переїхав у нову квартиру. Подружжя винаймало велике житло в надії на те, що до них будуть приходити діти ведучого – Емілія та Еван.

Однак Олена Войченко як тоді, так і зараз забороняє ексчоловіку бачитися з сином і донькою. Він вже двічі викликав поліцію на колишню за те, що вона порушує його батьківські права.