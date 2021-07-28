Еще в мае жена Владимира Остапчука рассказала, что они ищут дом под Киевом, который станет семейным гнездышком для детей ведущего от первого брака и будущих совместных потомков. Как выяснилось, пара все еще в поиске.

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Они определились с локацией, однако до сих пор обдумывают, какой вариант лучше.

Самое главное, чтобы логистически дом был недалеко от центра, потому что там расположен офис Кристины. Мы рассматриваем различные направления, кроме Житомирского,

– поделился Владимир Остапчук.

Ведущий добавил, что в их с Кристиной доме обязательно будет библиотека, так как с книгами он не расстается с детства. Даже на свадьбу им дарили книги вместо цветов.

"Моя бабушка была директором библиотеки в университете, а дядя – писателем. У меня в детской, где я вырос, стояли стеллажи с книгами. Большинство из них я не читал, но хорошо запоминал авторов", – поделился шоумен.

Напомним, через два месяца после свадьбы Владимир Остапчук с женой переехал в новую квартиру. Супруги снимали большое жилье в надежде на то, что к ним будут приходить дети ведущего – Эмилия и Эван.

Однако Елена Войченко как тогда, так и сейчас запрещает бывшему мужу видеться с сыном и дочкой. Он уже дважды вызывал полицию на бывшую за то, что она нарушает его родительские права.