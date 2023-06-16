Він емоційно відреагував на ракетну атаку та повідомив, що у Києві було чути вибухи. Припускали, що була загроза застосування балістичних ракет.
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Ведучий поділився тим, як на власні очі бачив випускниць, які в цей день змушені сидіти в укриттях через ракетну атаку Росії. Проте молодь не здається та навіть у цей час співала українські пісні.
Бачу дівчат з бантами і квітами, які біжать з випускного у сховища та співають українські пісні. Вони виростуть і будуть пам'ятати про це... А вони обов'язково виростуть, бо вам не зламати нашу країну і цих людей,
– звернувся Бєдняков до росіян.
Андрій Бєдняков звернувся до росіян через атаку / Скриншот з його інстаграму
Шоумен також звернувся і до випускників: "Запам'ятайте цей випускний і не проср*ть наступне покоління. Від вас багато що залежить".
Емоційна публікація Андрія Бєднякова зворушила багатьох українців. У коментарях вони висловили свої думки щодо війни:
- "Нехай повиздихає вся й*бана р*сня! А наші дітки будуть пам’ятати все!"
- "Росте найсильніша нація в світі!"
- "Випуск доньки з 4 класу також не пройшов без укриття…"
- "Це найгірше, що діти зростають в такий час".
- "Діти війни. Мені здається, ці 2 слова просто не сумісні, не повинні існувати поряд".
- "Ви прям споріднена душа, кожен раз писати про щось таке і як ви ненавидите русню – ну це така хороша класика".
- "Ну хай вже ця ебн недокраіна зникне".
- "Чого вони цим добиваються? Обісралися на весь світ, воювати не вміють, залякати теж. Виглядає, як передсмертна агонія від безсилля".
До слова, Андрій Бєдняков, який родом з МАріуполя, завжди реагує на ракетні атаки чи цинічні дії росіян. Зокрема, після підриву окупантами Каховської ГЕС він звернувся до мешканців Херсонщини та попросив забирати тварин або хоча б випустити та відв'язати, щоб улюбленці мали шанс на порятунок.