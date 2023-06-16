Праздник украинки состоялся на острове Миконос в Греции. Напомним, что Юлия Буряк к началу полномасштабной войны переехала в Москву и вышла замуж за "воронежского алюминиевого короля" Леонида Арапова.

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Остапчук провел праздник, на котором были россияне

Сообщается, что среди гостей на праздновании дня рождения Юлии Буряк были россияне. Остапчук подтвердил, что действительно проводил этот праздник.

Ведущий уже поспешил оправдаться. Он заявил, что девушка якобы давно рассталась с россиянином и не была в России с самого начала полномасштабной войны.

Да, на видео я. Но я считаю, что это заказ на меня, потому что пишут о том, что не правда, кроме того, что я там был. Во-первых, заказчик – украинка, из Одессы. Ее муж – тоже украинец. Кроме того, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию,

– сказал Владимир.

Ведущий также отметил, что на вечеринке были гости из Грузии и поэтому он переходил на русский. По его словам, если бы он знал заранее о присутствии россиян, он отказался бы от корпоратива.

"Праздник проводил по-украински, потому что были гости из Грузии. Если бы я знал перед событием, что там будет кто-то из россиян, я бы не взял эту работу", – прокомментировал Остапчук.

Напомним, что до полномасштабного вторжения Владимир Остапчук хорошо дружил с путинистом Киркоровым. Он рассказал, как получил от него дорогой подарок – последнюю модель так и не открывшего телефона.

По его словам, 24 февраля, когда наши звезды пытались достучаться до представителей "культуры" в России, Остапчук написал Киркорову. Но все закончилось тем, что звезды послали друг друга.