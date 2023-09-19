Знову за кордоном: Остапчук показав прогулянку та поцілунки з коханою у столиці Канади
Джерело:Володимир Остапчук
Український телеведучий Володимир Остапчук виїхав за кордон, щоб провести благодійний захід. Але крім роботи, шоумен встигає і відпочивати. Він показав, як проводить час з новою коханою Катериною Полтавською.
Остапчук з дівчиною зараз перебувають в Оттаві – столиці Канади. Ведучий раніше казав, що приїде туди, щоб виступити на благодійних заходах.
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Зіркова пара прогулялася разом центром міста. Володимир та Катя багато ходили та цілувалися перед камерою.
Володимир Остапчук з Полтавською в Оттаві / Фото з інстаграм-сторіс
Телеведучий для прогулянки одягнув сорочку в клітинку та джинси, а Катерина Полтавська обрала джинсову куртку і джинси.
Остапчук погуляв з Полтавською в Оттаві / Фото з інстаграм-сторіс
Після прогулянки Володимир Остапчук взяв участь у стендапі. Він заявив, що гроші підуть на перемогу, але звіт буде згодом. Скільки він зібрав – залишилося в секреті.
Остапчук виступив у Канаді / Скриншот з його інстаграм-сторіс
Додамо, що на початку війни перша дружина Остапчука Олена Войченко разом з дітьми від шоумена виїхали в Канаду. Але чи бачився Володимир з дітьми цього разу – невідомо.
Остапчука хейтять за виїзди за кордон
- У червні шоумен виїжджав за кордон, щоб провести день народження. Тоді Володимир Остапчук оскандалився, бо спілкувався російською з деякими гостями.
- Наприкінці серпні ведучого помітили на весіллі у Хорватії. Через це на Остапчука "полилося" багато хейту. Підписники почали запитувати, як він зумів залишити країну в умовах повномасштабної війни.
- Крім того, деякі підписники припускають, що Остапчук прикривається проведенням благодійних заходів у Європі, але сам проводить приватні свята, щоб заробити.