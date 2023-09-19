Знову за кордоном: Остапчук показав прогулянку та поцілунки з коханою у столиці Канади

Український телеведучий Володимир Остапчук виїхав за кордон, щоб провести благодійний захід. Але крім роботи, шоумен встигає і відпочивати. Він показав, як проводить час з новою коханою Катериною Полтавською.

Остапчук з дівчиною зараз перебувають в Оттаві – столиці Канади. Ведучий раніше казав, що приїде туди, щоб виступити на благодійних заходах.

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Зіркова пара прогулялася разом центром міста. Володимир та Катя багато ходили та цілувалися перед камерою.



Володимир Остапчук з Полтавською в Оттаві / Фото з інстаграм-сторіс

Телеведучий для прогулянки одягнув сорочку в клітинку та джинси, а Катерина Полтавська обрала джинсову куртку і джинси.



Остапчук погуляв з Полтавською в Оттаві / Фото з інстаграм-сторіс

Після прогулянки Володимир Остапчук взяв участь у стендапі. Він заявив, що гроші підуть на перемогу, але звіт буде згодом. Скільки він зібрав – залишилося в секреті.



Остапчук виступив у Канаді / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Додамо, що на початку війни перша дружина Остапчука Олена Войченко разом з дітьми від шоумена виїхали в Канаду. Але чи бачився Володимир з дітьми цього разу – невідомо.

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