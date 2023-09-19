Остапчук с девушкой сейчас находятся в Оттаве – столице Канады. Ведущий говорил, что приедет туда, чтобы выступить на благотворительных мероприятиях.

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Звездная пара прогулялась вместе по центру города. Владимир и Катя много ходили и целовались перед камерой.



Владимир Остапчук с Полтавской в Оттаве / Фото с инстаграм-сторис

Телеведущий для прогулки надел рубашку в клетку и джинсы, а Екатерина Полтавская выбрала джинсовую куртку и джинсы.



Остапчук погулял с Полтавской в Оттаве / Фото с инстаграм-сторис

После прогулки Владимир Остапчук принял участие в стендапе. Он заявил, что деньги пойдут на победу, но отчет будет позже. Сколько он собрал – осталось в тайне.



Остапчук выступил в Канаде / Скриншот по его инстаграм-сторис

Добавим, что в начале войны первая жена Остапчука Елена Войченко вместе с детьми от шоумена уехала в Канаду. Но виделся ли Владимир с детьми на этот раз – неизвестно.

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