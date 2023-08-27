Остапчук показав в інстаграм-сторіс чорно-білі архівні фото. Нагадаємо, що дівчина молодша за ведучого на 16 років.
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На першому кадрі був зображений Володимир Остапчук. Шанувальники ледь впізнали майбутню зірку, адже ведучий дуже змінився за 25 років.
За його словами, на цих фото Вові та Каті по сім років.
Володимир Остапчук в дитинстві / Фото з інстаграм-сторіс Катерини
Проте зазначимо, що ведучий на 16 років старший Катерини. Тож його дитяче фото було зроблено задовго до того, як дівчина народилася.
Водночас Катя, подорослішавши, майже не змінилася. У маленькій дівчинці з бантом на голові фани одразу впізнали Полтавську.
Катерина Полтавська в дитинстві / Фото з її інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Остапчука та Катерини
- У соцмережах давно обговорювали стосунки пари, однак офіційно Володимир і Катерина підтвердили їх лише навесні 2023 року. Полтавська натякала, що цей роман розпочався, коли Остапчук вже не був у шлюбі.
- Після оприлюднення стосунків закохані перестали ховатися від публіки. Вони постійно з'являються в інстаграм-сторіс одне одного та разом працюють над ютуб-програмою свого шоу.
- Пара разом вже близько 11 місяців – з жовтня 2022 року. Раніше дівчина розповідала, що це її перші серйозні стосунки, і, як з'ясувалося, зустрічатися з зіркою вона не хотіла, тому "морозила" ведучого після першого побачення. Однак з'їхалися вони вже після другої зустрічі.
- Шоумен кілька місяців тому познайомив Катю з батьками й разом з нею почав облаштовувати будинок, який придбав у шлюбі з Христиною. Полтавська також познайомила його зі своїми рідними.