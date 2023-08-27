Остапчук показав в інстаграм-сторіс чорно-білі архівні фото. Нагадаємо, що дівчина молодша за ведучого на 16 років.

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На першому кадрі був зображений Володимир Остапчук. Шанувальники ледь впізнали майбутню зірку, адже ведучий дуже змінився за 25 років.

За його словами, на цих фото Вові та Каті по сім років.



Володимир Остапчук в дитинстві / Фото з інстаграм-сторіс Катерини

Проте зазначимо, що ведучий на 16 років старший Катерини. Тож його дитяче фото було зроблено задовго до того, як дівчина народилася.

Водночас Катя, подорослішавши, майже не змінилася. У маленькій дівчинці з бантом на голові фани одразу впізнали Полтавську.



Катерина Полтавська в дитинстві / Фото з її інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Остапчука та Катерини