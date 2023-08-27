Остапчук показал в инстаграм-сторис черно-белые архивные фото. Напомним, что девушка младше ведущего на 16 лет.
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На первом кадре был изображен Владимир Остапчук. Поклонники едва узнали будущую звезду, ведь ведущий очень изменился за 25 лет.
По его словам, на этих фото Вове и Кате по семь лет.
Владимир Остапчук в детстве / Фото с инстаграмм-сторис Екатерины
Однако отметим, что ведущий на 16 лет старше Екатерины. Его детская фотография была сделана задолго до того, как девушка родилась.
В то же время Катя, повзрослев, почти не изменилась. В маленькой девочке с бантом на голове фаны сразу узнали Полтавскую.
Екатерина Полтавская в детстве / Фото с ее инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Остапчука и Екатерины
- В соцсетях давно обсуждали отношения пары, однако официально Владимир и Екатерина подтвердили их только весной 2023 года. Полтавская намекала, что этот роман начался, когда Остапчук уже не был в браке.
- После обнародования отношений влюбленные перестали прятаться от публики. Они постоянно появляются в инстаграм-сторис друг друга и вместе работают над ютуб-программой своего шоу.
- Пара вместе уже около 11 месяцев – с октября 2022 года. Раньше девушка рассказывала, что это ее первые серьезные отношения и, как выяснилось, встречаться со звездой она не хотела, поэтому "морозила" ведущего после первого свидания. Однако съехались они после второй встречи.
- Шоумен несколько месяцев назад познакомил Катю с родителями и вместе с ней начал обустраивать дом, который приобрел в браке с Кристиной. Полтавская также познакомила его со своими родными.