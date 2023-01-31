"Велике переселення народів": Остапчук та його нова дівчина переїжджають – де житиме пара

Ведучий Володимир Остапчук і його молода кохана Катерина Полтавська переїжджають на іншу квартиру. Закохані переселяються з житла, де раніше шоумен жив з Христиною Горняк.

Катерина та Володимир вже давно не приховують, що живуть разом. Закохані не афішують стосунків, але все частіше публікують подібні фото з квартири Остапчука. Схоже, що тепер вирішили змінити місце проживання.

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Куди переїжджають Остапчук і Полтавська

В інстаграм-сторіс Полтавська опублікувала фото, на яких показала, як готується до переїзду. Всі речі Катерина збирає у коробки, називає це "великим переселенням народів".

На одному з фото дівчина показала речі, які відвезе на переробку, щоб не викидати. Зазначила, що це не її особисті речі. Невідомо, чи таким чином нова пасія Остапчука натякала на речі його колишньої дружини, яка раніше жила у цій квартирі.

Це все речі, які ми відвозимо на переробку, щоб не викидати. Не мої, звичайно що. До переїзду здавалося, що квартира пуста,

– написала Катерина Полтавська на сторіс.

Переїзд Остапчука та Полтавської / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

Раніше у сторіс дівчина розповідала, що вона з коханим вже знайшла квартиру у новому житловому комплексі в Києві. Схоже, що гніздечко шоумена виявилося замалим для пари. Катерина зазначила, що одним з головних факторів при виборі квартири була наявність генератора.

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