Володимир Дантес знайшов плюси в розлуці з Надею Дорофєєвою

Найяскравіша сім'я українського шоу-бізнесу – Володимир Дантес і Надя Дорофєєва – приєдналася до касту ведучих тревел-шоу "Орел і Решка. 10 років" на "Новому каналі". Разом вони відправилися в пустельну Йорданію.

І це – одна з нечастих спільних поїздок подружжя, адже в докарантинний час вони найчастіше роз'їжджалися у справах окремо. Надя – на численні гастролі. А Володимир – на зйомки тревел-шоу про їжу, ведучим якого був кілька років. За цей час подружжю вдалося знайти плюси в стосунках на відстані.

До слова Надя Дорофеєва зізналась, яка звичка чоловіка Дантеса її дратує

Сам співак зізнався, що вже звик перебувати далеко від своєї зіркової дружини

Поки я був ведучим тревел-шоу, ми три роки переживали розлуку і вже звикли. Насправді це навіть круто. Вважаю, що для сімейних відносин потрібно насичуватися якимись окремими емоціями, щоб потім зустрічатися і розповідати один одному про враження. Щоб було про що поговорити,

– поділився Дантес.



Володимир Дантес розповів про розлуку з коханою / Фото пресслужби "Нового каналу"

А чоловіку точно є, про що розповідати дружині, адже він побував в 75 країнах! Але показати Наді країну її мрії поки що не вийшло.

"Мене вабить Японія – культура, люди, стиль, їжа, сакура... Ми планували поїздку, Вова навіть квитки купив, але все зірвалося, бо я тоді сильно захворіла", – зізналася Надя Дорофєєва.

Вже цієї суботи на "Новому каналі" глядачі побачать, як одна з улюблених пар українського шоу-бізнесу підкорюватиме Йорданію.



Володимир Дантес і Надя Дорофєєва / Фото пресслужби "Нового каналу"

Хто з українських зірок ще стали ведучими "Орла і Решки. 10 років"?