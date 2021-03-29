Зіркове подружжя долучилося до зйомок проєкту "Орел і решка. 10 років". Надя Дорофєєва і Володимир Дантес поїхали в пустельну Йорданію. Якщо музикант вже був ведучим тревел-шоу, то для співачки це перший досвід, і став він неочікувано складним.

До зіркового складу ведучих "Орла і решки" приєдналася одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу – Надя Дорофєєва і Володимир Дантес.

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Куди поїхали Дорофєєва і Дантес з "Орлом і решкою"

Спільний випуск тревел-шоу подружжя знімало в Йорданії. Наразі невідомо, хто з них отримав золоту картку, а хто виживав на 100 доларів, однак враженнями від зйомок артисти вже поділилися.

Надя Дорофєєва рада стати частиною тревел-легенди і зазирнути в неї зсередини, адже "Орел і решка" вже 10 років не лише розважає глядачів, а й показує їм дивовижний світ. Вона наголосила, що проєкт зробив з простих хлопців і дівчат ведучих-зірок, однак не розраховувала, що їм було так складно.

Я думала, що все легше! Графік дуже насичений, за тобою всюди слідують камери, хочеться все показати. Я тепер на власному досвіді знаю, що бути ведучою "Орла і решки" непросто, але неймовірно цікаво,

– поділилася Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва на зйомках "Орла і решки" / Фото Новий канал

Якщо в житті співачки були лише концертні тури зі щоденною зміною обстановки, то Володимир Дантес вже бачив тревел-шоу зсередини. Колись він провалив кастинг на роль ведучого "Орла і решки" і натомість знімався в іншому проєкті, об'їздивши 75 країн. Серед них і Йорданія.

"Класно, що зараз нас із Надею покликали стати частиною цього легендарного проєкту. Вилетіти кудись в еру пандемії – це захват. Згадати, що таке подорожі, спілкування з людьми, побачити радісні обличчя – завжди приємно і круто", – висловився співак.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес в Йорданії / Фото Новий канал

Нагадаємо, ведучими тревел-шоу "Орел і решка. 10 років" вже були Мішель Андраде і Позитив, Юлія Саніна та Микита Алєксєєв. Останній дует опинився в Колумбії, де фронтвумен гурту The Hardkiss відвідала могилу наркобарона Пабло Ескобара.