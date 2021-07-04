Український співак та чоловік Наді Дорофеєвої Володимир Дантес нещодавно розпочав сольну кар'єру – випустив альбом та виступив з концертом. Артист користується допомогою дружини та інших музикантів, однак продюсера не має.

Цікаво Я самець, – Дантес зізнався, до кого ревнує Надю Дорофєєву

Дантес розповів про продюсерство Потапа

Репер Потап – один із найвідоміших українських продюсерів. Під його опікою, зокрема, й Надя Дорофеєва. Однак у цьому Дантес не хоче бути подібним до дружини. Все тому, що він отримує поради від виконавця безплатно.

Я єврей. І коли я можу заробляти сам гроші, мені це більше подобається. Якщо можна у генія попмузики Потапа брати якісь поради безкоштовно і на цьому заробляти… Ну, дякую, Льоша, кланяюся в коліна. Дякую за це,

– зізнався Дантес.

Музичний дебют Дантеса

Зазначимо, Володимир Дантес вперше презентував дебютний сольний альбом на закритій вечірці в Києві. На концерті були присутніми чимало українських зірок.

Згодом співак випустив свій альбом "Твоя любимая музыка". Дантес розповів, що платівка поєднала в собі всі ті ритми та мелодії, на яких ріс Володимир. Авторами кількох треків є Надя Дорофеєва і Jerry Heil.

Дантес про свій день народження

Володимир також розповів, що не дуже любить святкувати свій день народження. Хоч і визнав, що роки йому тільки до лиця.

Я ненавиджу свій день народження, тому що він влітку. І я думаю, що усі хто народився влітку не люблять свій день народження. Тому що з дитинства нікого не має. Хтось в село поїхав, хтось на море, і ти нікого не можеш запросити,

– наголосив виконавець.

Однак Дантес зробив собі кілька подарунків, які давно хотів отримати: "Замовив собі всякі примочки для гітари. Я хочу електросамокат, і щось ще я собі замовив, та і якийсь одяг".