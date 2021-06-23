32-річний Володимир Дантес презентував дебютний альбом на закритій вечірці в Києві. Публіка почує платівку вже 25 червня. Підтримати артиста прийшли дружина Надя Дорофєєва, Катя Осадча, Jerry Heil, підопічна Монатіка Lida Lee, Ігор Ласточкін, Олексій Дурнєв, Слава Дьомін та інші знаменитості.

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Вперше вийшов на сцену зі своїм концертом. Таке відчуття, що я там був завжди. Це все завдяки людям, які були на презентації дебютного альбому. Це мої друзі, моя мама і моя неймовірна Надя Дорофєєва,

– зізнався Володимир Дантес.

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Найпалкішою фанаткою Дантеса є і завжди буде його красуня-дружина Надя Дорофєєва. На особистій сторінці в інстаграмі вона привітала коханого з першим сольним концертом і презентацією дебютного альбому. Зворушливий допис артистка доповнила відео з фрагментом пісні, яку написала для чоловіка.

"Я така щаслива, що ти нарешті зробив це. Я завжди знала, що ти шалено крутий. Хочу, щоб світ швидше тебе почув! Хочу, щоб всі закохалися у твій голос і пісні, так само як і я", – висловилась Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, 5 червня Надя Дорофєєва також дала перший сольний концерт, на якому показала гарячі образи. Підтримати її прийшли друзі з шоу-бізу, зокрема Монатік і ексколега по гурту "Время и Стекло" Позитив, які заспівали з нею на одній сцені.