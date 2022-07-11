Володимир Дантес вперше за час війни виїхав за кордон: що в Ізраїлі налякало співака

Український співак Володимир Дантес приїхав до Ізраїлю, щоб зустрітися з рідними. За кордоном виконавець почувається незвично, бо його лякає гул літаків.

Відомий український співак Володимир Дантес вперше за час повномасштабної війни виїхав за кордон. Ймовірно, це тимчасова поїздка для збору коштів на благодійні концерти.

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Дантес приїхав в Ізраїль

Музикант в Ізраїлі також побачився зі своїми рідними – племінником та братом Сергієм, який старший за Дантеса на 15 років.

Завтра благодійний концерт, а сьогодні вперше наживо побачив свого племінника,

– поділився Володимир Дантес.



Дантес з рідними / Фото з інстаграм-сторіз

Володимир Дантес також зізнався, що йому незвично перебувати в іншій країні. Зокрема, його лякає гул літаків. Ці звуки викликають бажання сховатися, адже в Україні вони б не означали нічого хорошого.

"Дуже незвично – літаки над головою. Ти постійно хочеш піти кудись сховатись. Лякає звук і здається, що зараз розпочнеться атака", – поділився артист.



Дантес про відчуття в Ізраїлі / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, на противагу Володимиру Дантесу, інші українські зірки почали повертатися до України після місяців за кордоном. Так додому повернулися: