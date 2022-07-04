Блогерка Раміна Есхакзай не змогла приїхати до України через угорський кордон. Вона розповіла, що робила далі для того, щоб повернутися додому.

До слова "Який прем'єр Угорщини, такі й люди": Раміну Есхакзай не пустили в Україну

Раміна повернулась в Україну

Блогерка розповіла, що в неї почали опускатись руки, але вона однаково вирішила доїхати до угорсько-румунського кордону.

Після вчорашньої зустрічі з бидлотою на угорському кордоні, нам довелося їхати до Румунії. Собаки хочуть їсти, змучені, ми з мамою також безсилі, я в ах*ї від поведінки прикордонників, але треба пробувати прорватися через інший кордон,

– поділилась Раміна.

Разом з мамою та собаками Раміна дві години стояла на кордоні через довгу чергу. Коли ж вона під'їхала до віконця й сказала, що не має техпаспорта, чоловік попередив її, що можуть виникнути проблеми.

"Я склала долоньки та сказала please. На що він погодився спробувати. Другий чоловік був за типажем "Ігор Кондратюк", суворий, серйозний. Він спитав, що трапилося і нащо я їду до України, якщо це знову стрес. Потім спитав, де тут номер машини і відпустив. О 6 ранку ми знайшли готель та пішли спати. Зранку виїхали вже на кордон Румунія – Україна. Черги взагалі не було".

На кордоні Есхакзай зустріли добрі чоловіки, які не кричали на неї і спокійно поставились до того, що в блогерки нема техпаспорта. Вже після цього вона потрапила до молодих українських прикордонників.

Останній чоловік сказав з посмішкою: "То це вас не пустили мадяри?" Я відповіла: "Так". Так я опинилася в Україні,

– підсумувала Раміна.



Раміна в Україні / Фото з інстаграму блогерки

Що Раміна думає про угорців

Блогерка знову поділилася думкою про угорських прикордонників, які не пропустили її в Україну.

З приводу поведінки угорців, я вважаю, що це не нормально. Ті, кому надана влада, повинні поводити себе краще, ніж люди без влади… На Росії себе ведуть на кордоні так само, як вчора зі мною поводили себе угорці. Не найкращий приклад для наслідування…

– вважає Раміна.

Нагадаємо, Раміна скаржилась, що на кордоні угорці з глузливими посмішками вдавали, що не розуміють англійської, кричали на неї через техпаспорт та сказали їхати геть.

Зірка додала, що не всі угорці "бидлуваті": "Але приклад прем'єра Угорщини, прикордонників та чоловіка на ресепшен в Будапешті, який хотів здерти з нас 60€ за проживання собак, говорять про те, що вони не розуміють, що таке співчуття. Що таке, коли твого сусіда бомблять, а ти вдаєш, що не розумієш людської мови, мови емпатії".