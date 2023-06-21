Ось це новина, – Дантес висловився про Олега Винника, який дав перше інтерв'ю після зникнення

Олег Винник днями заінтригував новинами про ймовірне повернення. Про це лаконічно висловився Володимир Дантес.

Український співак Володимир Дантес в інстаграм-сторіз висловився про успіхи своєї нової пісні. Також він згадав про Олега Винника, який дав перше інтерв'ю після тривалого мовчання.

Дивіться також Олег Винник заявив, що написав заяву в поліцію: у чому причина

Дантес висловився про Олега Винника

Винник повернувся. Ось це новина. Вибачайтеся,

– з гумором висловився музикант.



Володимир Дантес / Фото з інстаграм-сторіз

Ймовірно, Володимир Дантес звернувся до колег, які критикували Олега Винника за час його відсутності. Наприклад:

Оля Полякова вважає, що співак мав проінформувати свою аудиторію про те, де він перебуває та що з ним. Тим паче, що для цього потрібні лише невеликий час в ефірі. Та зірка додавала, що не може засуджувати колегу.

MamaRika назвала Винника "зашкваром року" – вона була шокована таким зникненням артиста.

Фронтмен Kozak System Іван Леньо теж був жорстким та порівнював Олега Винника з Софією Ротару. "Зараз найгіршим покаранням для цих мовчазних баранів буде не те, що Міша й Іван будуть в них кидатися г*мном, а найбільшим покаранням буде те, що більше на їхній концерт не прийде жодний українець", – казав артист.

Нагадаємо, 19 червня журналістка Вікторія Курочка анонсувала перше інтерв'ю з Олегом Винником за час повномасштабного вторгнення. У відео артистові ставлять запитання про виїзд з країни, особисте життя й те, про що він буде жалкувати.

Також Олег Винник заявив, що не має доступу до своїх сторінок у соцмережах. Звідти зникли всі дописи співака Тому він звернувся до поліції.