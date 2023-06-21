Украинский певец Владимир Дантес в инстаграм-сториз высказался об успехах своей новой песни. Также он вспомнил Олега Винника, который дал первое интервью после длительного молчания.

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Дантес высказался об Олеге Виннике

Винник вернулся. Вот это новость. Извиняйтесь,

– с юмором высказался музыкант.



Владимир Дантес / Фото с инстаграм-сториз

Вероятно, Владимир Дантес обратился к коллегам, критиковавшим Олега Винника за время его отсутствия. К примеру:

Оля Полякова считает, что певец должен был проинформировать свою аудиторию о том, где он находится и что с ним. Тем более что для этого нужно лишь небольшое время в эфире. И звезда добавляла, что не может осуждать коллегу.

МаmaRikа назвала Винника "зашкваром года" – она была в шоке от такого исчезновения артиста.

Фронтмен Kozak System Иван Леньо тоже был жестким и сравнивал Олега Винника с Софией Ротару. "Сейчас наихудшим наказанием для этих молчаливых баранов будет не то, что Миша и Иван будут в них бросаться г*мном, а наибольшим наказанием будет то, что больше на их концерт не придет ни один украинец", – говорил артист.

Напомним, 19 июня журналистка Виктория Курочка анонсировала первое интервью с Олегом Винником за время полномасштабного вторжения. В видео артисту задают вопрос о выезде из страны, личной жизни и том, о чем он будет сожалеть.

Также Олег Винник заявил, что не имеет доступа к своим страницам в соцсетях. Оттуда исчезли все сообщения певца Поэтому он обратился в полицию.