Після перемоги на пісенному конкурсі про Kalush Orchestra дізнався увесь світ. Тепер в багатьох куточках планети лунає переможна Stefania. Тріумфатори Євробачення-2022 гастролюють світом, не лише виступають, а й розповідають про війну в Україні, щоб світ не забував, не звикав до вбивств у нашій країні.

Важливо Kalush Orchestra з'явились на обкладинці журналу у США

Kalush Orchestra їде в тур Північною Америкою

Музиканти анонсували осінні гастролі, які розпочнуться 20 жовтня. З концертами Kalush Orchestra завітають у декілька міст Сполучених Штатів Америки та Канади.

Концерти в США

  • 20 жовтня – Сіетл;
  • 21 жовтня – Сан-Франциско;
  • 22 жовтня – Денвер;
  • 23 жовтня – Лос-Анджелес;
  • 27 жовтня – Даллас;
  • 28 жовтня – Г'юстон;
  • 29 жовтня – Філадельфія;
  • 30 жовтня – Нью-Йорк;
  • 2 листопада – Вашингтон;
  • 3 листопада – Маямі;
  • 4 листопада – Чикаго.

Концерти в Канаді

  • 5 листопада – Монреаль;
  • 6 листопада – Торонто.

Калуш
Kalush Orchestra їде в тур Північною Америкою / Фото з інстаграму Ігоря Голубчика