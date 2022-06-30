Після перемоги на пісенному конкурсі про Kalush Orchestra дізнався увесь світ. Тепер в багатьох куточках планети лунає переможна Stefania. Тріумфатори Євробачення-2022 гастролюють світом, не лише виступають, а й розповідають про війну в Україні, щоб світ не забував, не звикав до вбивств у нашій країні.
Важливо Kalush Orchestra з'явились на обкладинці журналу у США
Kalush Orchestra їде в тур Північною Америкою
Музиканти анонсували осінні гастролі, які розпочнуться 20 жовтня. З концертами Kalush Orchestra завітають у декілька міст Сполучених Штатів Америки та Канади.
Концерти в США
- 20 жовтня – Сіетл;
- 21 жовтня – Сан-Франциско;
- 22 жовтня – Денвер;
- 23 жовтня – Лос-Анджелес;
- 27 жовтня – Даллас;
- 28 жовтня – Г'юстон;
- 29 жовтня – Філадельфія;
- 30 жовтня – Нью-Йорк;
- 2 листопада – Вашингтон;
- 3 листопада – Маямі;
- 4 листопада – Чикаго.
Концерти в Канаді
- 5 листопада – Монреаль;
- 6 листопада – Торонто.
Kalush Orchestra їде в тур Північною Америкою / Фото з інстаграму Ігоря Голубчика