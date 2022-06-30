Після перемоги на пісенному конкурсі про Kalush Orchestra дізнався увесь світ. Тепер в багатьох куточках планети лунає переможна Stefania. Тріумфатори Євробачення-2022 гастролюють світом, не лише виступають, а й розповідають про війну в Україні, щоб світ не забував, не звикав до вбивств у нашій країні.

Важливо Kalush Orchestra з'явились на обкладинці журналу у США

Kalush Orchestra їде в тур Північною Америкою

Музиканти анонсували осінні гастролі, які розпочнуться 20 жовтня. З концертами Kalush Orchestra завітають у декілька міст Сполучених Штатів Америки та Канади.

Концерти в США

20 жовтня – Сіетл;

21 жовтня – Сан-Франциско;

22 жовтня – Денвер;

23 жовтня – Лос-Анджелес;

27 жовтня – Даллас;

28 жовтня – Г'юстон;

29 жовтня – Філадельфія;

30 жовтня – Нью-Йорк;

2 листопада – Вашингтон;

3 листопада – Маямі;

4 листопада – Чикаго.

Концерти в Канаді

5 листопада – Монреаль;

6 листопада – Торонто.



Kalush Orchestra їде в тур Північною Америкою / Фото з інстаграму Ігоря Голубчика

Нагадаємо, нещодавно Kalush Orchestra зізналися, що готують колаборацію з Семом Райдером, який на Євробаченні-2022 представляв Велику Британію. Тоді артист посів друге місце, отримавши 466 балів (Kalush Orchestra перемогли з 631 балом). Зовсім скоро світ почує спільний трек учасників пісенного конкурсу.