Украинский музыкант Владимир Дантес представил новую актуальную песню. Он снова поддержал украинцев – на этот раз тех, кто развелся из-за войны.
Дивіться також Kalush Orchestra едет в тур по Северной Америке: в каких городах выступят победители Евровидения
Владимир Дантес выпустил новую песню
Певец представил лирический трек "Тільки ми". Его он посвятил теме любви и тем парам, которых разлучила война.
"У нас никто не может забрать свободу, свободу и любовь!!! В самые темные времена не хочется быть наедине, есть нереальное желание быть с тем/той, с кем ты будешь улыбаться, для кого жить. Да, много семей/парей сейчас в разных городах, странах. Но все, как и я, ждут, когда можно встретить их из поезда, чтобы наконец обнять себя", – поделился Дантес.
Эту песню писал, когда мне было очень сложно, но я продолжал верить, что дальше будет только лучше. Так оно и случилось,
– добавил музыкант.
Владимир Дантес – "Только мы": слушайте онлайн
Также артист показал, как исполняет трек акапельно:
Текст песни "Тільки ми"
Ми заховали почуття давно
Та знаєш мила я
Дістану їх все одно
І психолог мій сказав
Hey, let it be
Та знаєш мила я
З тобою буду не child free
Пригорни та заспокой
Так сьогодні я боюсь
Загубити себе
Я точно розчинюсь
І будем ми, не ти і я
А тільки ми
З тобою уві снах
Ми разом вкутані
Та знаєш мила
Заснемо на відстані
І одного дня
зустріну з потягу
Та знаєш мила
Залишимся без одягу